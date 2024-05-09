Очільник Донецької ОВА: Якщо Росія захопить Часів Яр, вона просуватиметься вглиб України

Вадим Філашкін заявив, що Сили оборони не дозволять росіянам втілити у реальність свої плани

Вадим Філашкін (Фото: Facebook)

Якщо російським окупаційним військам вдасться захопити Часів Яр, вони продовжать просуватися углиб України, заявив в інтерв'ю Sky News очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Проте, за його словами, українські військові цього не допустять.

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Відповідаючи на запитання, яка небезпека чекає на Україну та весь світ, якщо Росія захопить не тільки Часів Яр, але й весь Донбас, Філашкін сказав: "Ворог буде просуватися далі [вглиб України]. Але ми цього не допустимо і зробимо все можливе і неможливе, щоб затримати ворога тут, в Донецькій області, і відновити кордони, які були в 1991 році".

За словами голови Донецької ОВА, війська РФ намагаються прорвати оборонні лінії східної України, і щодня в регіоні здійснюється від 1500 до 2500 артилерійських пострілів і авіаударів.

Він додав, що з початку великої війни тільки в Донецькій області Росія вбила близько 2500 цивільних осіб і поранила ще майже 5000.

14 квітня 2024 року головком ЗСУ Сирський повідомив, що вище військове керівництво Росії поставило своїм окупаційним військам завдання — захопити Часів Яр до 9 травня.

На початку травня представник ГУР Скібіцький заявив, що, ймовірно, це лише питання часу, коли Україна втратить Часів Яр у Донецькій області.

5 травня речник "Хортиці" Волошин повідомив, що Росія зосередила біля Часового Яру до 25 000 військових.

7 травня ЗСУ спростували, що нібито підірвали міст у районі Часового Яру.

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