Очільник Донецької ОВА: Якщо Росія захопить Часів Яр, вона просуватиметься вглиб України
Якщо російським окупаційним військам вдасться захопити Часів Яр, вони продовжать просуватися углиб України, заявив в інтерв'ю Sky News очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Проте, за його словами, українські військові цього не допустять.
Відповідаючи на запитання, яка небезпека чекає на Україну та весь світ, якщо Росія захопить не тільки Часів Яр, але й весь Донбас, Філашкін сказав: "Ворог буде просуватися далі [вглиб України]. Але ми цього не допустимо і зробимо все можливе і неможливе, щоб затримати ворога тут, в Донецькій області, і відновити кордони, які були в 1991 році".
За словами голови Донецької ОВА, війська РФ намагаються прорвати оборонні лінії східної України, і щодня в регіоні здійснюється від 1500 до 2500 артилерійських пострілів і авіаударів.
Він додав, що з початку великої війни тільки в Донецькій області Росія вбила близько 2500 цивільних осіб і поранила ще майже 5000.
- 14 квітня 2024 року головком ЗСУ Сирський повідомив, що вище військове керівництво Росії поставило своїм окупаційним військам завдання — захопити Часів Яр до 9 травня.
- На початку травня представник ГУР Скібіцький заявив, що, ймовірно, це лише питання часу, коли Україна втратить Часів Яр у Донецькій області.
- 5 травня речник "Хортиці" Волошин повідомив, що Росія зосередила біля Часового Яру до 25 000 військових.
- 7 травня ЗСУ спростували, що нібито підірвали міст у районі Часового Яру.
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