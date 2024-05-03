ГУР: Ймовірно, це лише питання часу, коли Часів Яр впаде, як Авдіївка

Представник ГУР Скібіцький наголосив, що російська армія вже не є такою пихатою організацією, якою вона була у 2022 році

Часів Яр (Фото: EPA)

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що, ймовірно, – це лише питання часу, коли Україна втратить Часів Яр у Донецькій області. Про це він повідомив у інтерв'ю для The Economist.

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Скібіцький зазначив, що російська армія отримала наказ "взяти щось" до святкування в Москві 9 травня або, якщо це не вдасться, до візиту російського диктатора Володимира Путіна до Пекіна тижнем пізніше.

"Наша проблема дуже проста: у нас немає зброї. Вони завжди знали, що квітень і травень будуть для нас важкими", – заявив він.

У розвідці зазначили, що, ймовірно, це лише питання часу, коли це місто впаде, як Авдіївка, яку росіяни розбомбили дощенту в лютому.

"Звичайно, не сьогодні-завтра, але все залежить від наших резервів і запасів", – наголосив представник ГУР.

Скібіцький водночас зазначив, що російська армія вже не є такою пихатою організацією, якою вона була у 2022 році, і зараз діє як "єдиний організм, з чітким планом і під єдиним командуванням".

Мапа: Deepstate

14 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що вище військове керівництво Росії поставило своїм окупаційним військам завдання — захопити Часів Яр до 9 травня.

2 травня офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича заявив, що російські окупаційні війська не зможуть виконати свій план щодо захоплення Часового Яру у Донецькій області до 9 травня – вони вже кинули на цей напрямок всі ресурси.

25 квітня Нацгвардія повідомила, що російська армія намагається штурмувати в районі Часового Яру, довкола Іванівського й Богданівки, а також на Оріхівському напрямку. Також російські війська активно використовують дрони на південному напрямку.

Речник Нацгвардії Музичук 2 травня розповів, що російські військові штурмують в районі Часового Яру, зокрема із флангів – Іванівське та Богданівка. На деяких ділянках лінії фронту на сході й півдні відмічається, що ворог збільшив застосування дронів та авіації.

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