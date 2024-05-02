Сили оборони: Російська армія не зможе захопити Часів Яр до 9 травня

Часів Яр (Фото: EPA)

Російські окупаційні війська не зможуть виконати свій план щодо захоплення Часового Яру у Донецькій області до 9 травня – вони вже кинули на цей напрямок всі ресурси. Про це повідомив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

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"Вони вже не можуть стрибнути вище своєї голови. Тобто вони вже до цього залучили повністю всі ресурси на нашому напрямку, кидають все, що тільки можна, щоб знайти нашу слабину і продавити нашу оборону", – заявив він.

Речник стверджує, що росіяни не зможуть захопити Часів Яр до сакральної для них дати 9 травня.

"Більше зробити вони не зможуть, до чергової сакральної дати у них взагалі нічого не вийде, і їм (росіянам. – Ред.) доведеться знову придумувати нову дату і переносити строки для того, щоб їхній електорат чогось очікував", – акцентував речник.

Мапа: Deepstate

14 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що вище військове керівництво Росії поставило своїм окупаційним військам завдання — захопити Часів Яр до 9 травня.

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6 квітня головком Сирський заявив, що, попри жорстокі бої на схід від Часового Яру, місто залишається під контролем українських сил.

25 квітня Нацгвардія повідомила, що російська армія намагається штурмувати в районі Часового Яру, довкола Іванівського й Богданівки, а також на Оріхівському напрямку. Також російські війська активно використовують дрони на південному напрямку.

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