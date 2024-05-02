Силы обороны: Российская армия не сможет захватить Часов Яр до 9 мая

Часов Яр (Фото: EPA)

Российские оккупационные войска не смогут выполнить свой план по захвату Часового Яра в Донецкой области до 9 мая – они уже бросили все ресурсы на это направление. Об этом сообщил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона.

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"Они уже не могут прыгнуть выше своей головы. То есть они уже до этого задействовали полностью все ресурсы на нашем направлении, бросают все, что только можно, чтобы найти нашу слабину и продавить нашу оборону", – заявил он.

Спикер утверждает, что россияне не смогут захватить Часов Яр до сакральной для них даты 9 мая.

"Больше сделать они не смогут, до очередной сакральной даты у них вообще ничего не получится, и им (россиянам. – Ред.) придется снова придумывать новую дату и переносить сроки для того, чтобы их электорат чего-то ожидал", – акцентировал спикер.

Карта: Deepstate

14 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что высшее военное руководство России поставило своим оккупационным войскам задачу — захватить Часов Яр до 9 мая.

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6 апреля главком Сырский заявил, что, несмотря на жестокие бои восточнее Часового Яра, город остается под контролем украинских сил.

25 апреля Нацгвардия сообщила, что российская армия пытается штурмовать в районе Часового Яра, вокруг Ивановского и Богдановки, а также на Ореховском направлении. Также российские войска активно используют дроны на южном направлении.

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