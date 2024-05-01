Часов Яр. ОСГВ "Хортица": Россия бьет артснарядами китайского и корейского производства

Назар Волошин сообщил LIGA.net, что "снарядного голода" у захватчиков сейчас нет

Артиллерийские снаряды (Фото: ресурсы пропагандистов)

Во время артиллерийских обстрелов вблизи Часового Яра русские оккупационные войска используют снаряды китайского и северокорейского производства. Об этом LIGA.net сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

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По его словам, калибр этих снарядов – не менее 120 мм.

Кроме того, отметил Волошин, "снарядного голода" у захватчиков сейчас нет, "однако все познается в сравнении".

"<...> На фоне использования врагом боеприпасов – они нас преобладают количественно. Ну а наши ВСУ их тратят с умом – каждый снаряд в цель", - пояснил спикер ОСГВ.

Ранее Волошин сообщал LIGA.net, что в районе Часового Яра фиксируют случаи, когда Россия отправляет людей на штурм без оружия.

"Они могут держать в руках палки или еще что-то, что имитирует наличие оружия. При этом руководство им дают, что оружие нужно добыть в бою", - рассказал он.

6 апреля главком Сырский заявил, что, несмотря на жестокие бои к востоку от Часового Яра, город остается под контролем украинских сил.

14 апреля Сырский сообщил, что высшее военное руководство России поставило своим оккупационным войскам задачу — захватить Часов Яр до 9 мая.

25 апреля Нацгвардия сообщила, что российская армия пытается штурмовать в районе Часового Яра, вокруг Ивановского и Богдановки, а также на Ореховском направлении. Также русские войска активно используют дроны на южном направлении.

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