Часов Яр. ОСГВ "Хортица": Есть случаи, когда Россия отправляет людей на штурм без оружия

Назар Волошин заявил LIGA.net, что военное руководство России дает установку своим воинам: оружие нужно раздобыть в бою

Фото: Генштаб ВСУ

В районе Временного Яра Донецкой области фиксируются случаи, когда Россия отправляет своих людей в штурм без оружия. Об этом LIGA.net рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

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"В районе Временного Яра уже фиксируют случаи, когда противник, не считаясь с потерями личного состава, отправляют людей на штурм без оружия. Они могут держать в руках палки или что-то имитирующее наличие оружия. При этом руководство им дают, что оружие нужно добыть в бою", – заявил он.

Волошин добавил, что Силы обороны продолжают наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Кроме того, отметил спикер, в течение апреля армии России потеряла в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" 24 156 человек, 308 танков, 671 боевую машину, 15 945 беспилотников, 10 средств противовоздушной обороны и другой военной техники.

Карта: DeepState

5 апреля в интервью LIGA.net командир батальона беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92 бригады Юрий Федоренко заявил, что российские захватчики больше всего давят в направлении Часового Яра, с марта кафиры имеют там тактические успехи, но они не "максимально критические".

командир батальона беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92 бригады Юрий Федоренко заявил, что российские захватчики больше всего давят в направлении Часового Яра, с марта кафиры имеют там тактические успехи, но они не "максимально критические". 6 апреля Сырский заявил, что, несмотря на жестокие бои к востоку от Часового Яра, город остается под контролем украинских сил.

14 апреля Сырский сообщил, что высшее военное руководство России поставило своим оккупационным войскам задачу — захватить Часов Яр до 9 мая.

25 апреля Нацгвардия сообщила, что российская армия пытается штурмовать в районе Часового Яра, вокруг Ивановского и Богдановки, а также на Ореховском направлении. Также русские войска активно используют дроны на южном направлении.

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