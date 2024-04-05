Часов Яр. У россиян с марта тактические успехи, но они не максимально критичны – комбат

Юрий Федоренко (Фото: Patriot1221)

Российские захватчики больше всего давят в направлении Часова Яра, с марта у них есть там тактические успехи, но они не "максимально критические". Об этом в интервью LIGA.net заявил командир батальона беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92-й бригады Юрий Федоренко.

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"Часов Яр – это господствующая высота. Его захват позволит врагу взять под огневой контроль Константиновку и Дружковку, отдельными огневыми средствами – Краматорск. Поможет организовать плацдарм для дальнейшего продвижения в Донецкой области в направлении Константиновки и, потенциально, Славянска", – пояснил он.

Соответственно, отметил Федоренко, оккупанты давят больше всего именно в направлении Часова Яра и проводят ударно-штурмовые действия в направлении Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки.

Комбат заявил, что с марта россияне имеют тактические успехи в Часовом Яру, однако нельзя сказать, что они "максимально критические".

Карта: Deepstate

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Он сообщил, что последние три недели у захватчиков нет тактических успехов в Богдановке: около 20% населённого пункта под оккупацией, а остальная часть Богдановки – под контролем Сил обороны.

Еще одной горячей и очень сложной точкой является Ивановка – около месяца назад оккупантам удалось захватить одну из передовых улиц, с тех пор там идут активные бои, пояснил Федоренко.

"Россияне продвигаются, оккупируют до 60% села. Потом мы их отталкиваем. Эта миграция продолжается постоянно. На эту минуту больше половины Ивановки пока в оккупации россиян", – подытожил он.

Карта: Deepstate

4 января 2024 года представитель Сухопутных войск сообщил, что Часов Яр – это следующая цель оккупантов, их задача-минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области.

8 февраля тогдашний командующий Сухопутными войсками Сырский заявил, что оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Часова Яра.

Сегодня российская пропаганда заявила, что оккупанты зашли в пригород Часова Яра, спикер Восточного командования ВСУ опроверг это.

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