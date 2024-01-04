ЗСУ: Наступна мета РФ – захопити Часів Яр. Мінімум – щоб вийти на адмінмежу області
На Бахмутському напрямку українські захисники відбили чотири атаки російських окупантів – загарбники наступали в районі Богданівки, Андріївки, намагалися наступати в напрямку Часового Яру. Про це у коментарі LIGA.net повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
"Часів Яр – це наступна мета ворога. Задача мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні межі Донецької області", – пояснив військовий.
Окупанти завдали три авіаудари, застосували 36 дронів-камікадзе та здійснили 449 артилерійських та мінометних обстрілів, зазначив він.
"Дрони-камікадзе, бачимо, що використовують вони плюс-мінус в однаковій кількості", – зауважив Фітьо.
За добу українські захисники ліквідували 113 загарбників, знищили 48 одиниць військової техніки росіян: зокрема, дві бойові машини піхоти, одну бойову машину десанту та один пункт управління безпілотниками, підсумував речник.
- У новорічну ніч воїни Сил оборони продовжували відбивати російські штурми на східному фронті, окупанти зазнали втрат у живій силі й техніці, повідомив Фітьо.
- 3 січня командувач Сухопутних військ поінформував, що загарбники продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська та Бахмута, а також ведуть перегрупування під Кремінною.
- 4 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Кринків.
Дивіться також: З'явилося відео з Соледара, який Росія окупувала рік тому. Людей немає, місто повністю знищено