ЗСУ: Наступна мета РФ – захопити Часів Яр. Мінімум – щоб вийти на адмінмежу області

На Бахмутському напрямку Сили оборони знищили 113 загарбників та 48 одиниць техніки за добу

Фото: Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили чотири атаки російських окупантів – загарбники наступали в районі Богданівки, Андріївки, намагалися наступати в напрямку Часового Яру. Про це у коментарі LIGA.net повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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"Часів Яр – це наступна мета ворога. Задача мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні межі Донецької області", – пояснив військовий.

Окупанти завдали три авіаудари, застосували 36 дронів-камікадзе та здійснили 449 артилерійських та мінометних обстрілів, зазначив він.

"Дрони-камікадзе, бачимо, що використовують вони плюс-мінус в однаковій кількості", – зауважив Фітьо.

За добу українські захисники ліквідували 113 загарбників, знищили 48 одиниць військової техніки росіян: зокрема, дві бойові машини піхоти, одну бойову машину десанту та один пункт управління безпілотниками, підсумував речник.

У новорічну ніч воїни Сил оборони продовжували відбивати російські штурми на східному фронті, окупанти зазнали втрат у живій силі й техніці, повідомив Фітьо.

3 січня командувач Сухопутних військ поінформував, що загарбники продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська та Бахмута, а також ведуть перегрупування під Кремінною.

4 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Кринків.

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