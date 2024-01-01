Сотні окупантів "не дотягнули" до нового року. У ЗСУ розповіли про ніч на східному фронті

В ніч проти 1 січня окупанти продовжували атакувати українські позиції, вкриваючи їх вогнем артилерії та авіації, а також використовуючи дрони-камікадзе

У новорічну ніч воїни Сил оборони продовжували відбивати російські штурми на східному фронті, окупанти зазнали втрат у живій силі і техніці. Про це повідомив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону.

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"Минула доба хоч і була святковою, але для наших захисників вона була звичайною – коли русня наступала, а наші військові давали гідну відсіч", – сказав Фітьо.

Він повідомив, що на Лимано-Куп’янському напрямку за минулу добу було відбито 15 ворожих атак – поблизу Синьківки Харківської області і Макіївки Луганської області. Росіяни завдали 15 авіаударів, використовуючи весь свій арсенал - гелікоптери, винищувальну і бомбардувальну авіацію. Також окупанти використали по позиціях ЗСУ 15 дронів-камікадзе і завдали 618 ударів з артилерії.

"Тим не менш, наші захисники зробили так, що 257 окупантів до нового року не дотягнули. 43 одиниці військової техніки на даному напрямку було знищено, серед яких три танки та п’ять бойових броньованих машин", – розповів Фітьо.

На Бахмутському напрямку, за його словами, у новорічну ніч росіяни 10 разів намагались наступати в районах Богданівки і Андріївки, завдали одного авіаудару, використали 27 дронів-камікадзе і 435 разів били з артилерії і мінометів.

"165 окупантів так само не дочекалися нового року і поїдуть додому, мабуть, вже частинками і в пакетиках. 60 одиниць військової техніки знищено, серед яких один танк, БМП-2, БТР-80 та два пункти управління ворожих БПлА. Тобто ті, хто запускали по нас дрони, були одразу знищені", – повідомив Фітьо.

31 грудня Сили оборони ліквідували 780 російських окупантів, знищили 18 артилерійських систем, 17 бронемашин та шість танків.

В останній день року на фронті відбулося 55 боєзіткнень.

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