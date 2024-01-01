Сотни оккупантов "не дотянули" до нового года. В ВСУ рассказали о ночи на восточном фронте

В ночь на 1 января оккупанты продолжали атаковать украинские позиции, накрывая их огнем артиллерии и авиации, а также используя дроны-камикадзе

Ліквідований окупант (Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ)

В новогоднюю ночь воины Сил обороны продолжали отбивать российские штурмы на восточном фронте, оккупанты понесли потери в живой силе и технике. Об этом сообщил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона.

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"Прошлые сутки хоть и были праздничными, но для наших защитников они были обычными – когда русня наступала, а наши военные давали достойный отпор", – сказал Фитьо.

Он сообщил, что на Лимано-Купянском направлении за минувшие сутки было отбито 15 вражеских атак – вблизи Синьковки Харьковской области и Макеевки Луганской области. Россияне нанесли 15 авиаударов, используя весь свой арсенал – вертолеты, истребительную и бомбардировочную авиацию. Также оккупанты использовали по позициям ВСУ 15 дронов-камикадзе и нанесли 618 ударов из артиллерии.

"Тем не менее, наши защитники сделали так, что 257 оккупантов до нового года не дотянули. 43 единицы военной техники на данном направлении были уничтожены, среди которых три танка и пять боевых бронированных машин", – рассказал Фитьо.

На Бахмутском направлении, по его словам, в новогоднюю ночь россияне 10 раз пытались наступать в районах Богдановки и Андреевки, нанесли один авиаудар, использовали 27 дронов-камикадзе и 435 раз били из артиллерии и минометов.

"165 оккупантов так же не дождались нового года и поедут домой, наверное, уже частями и в пакетиках. 60 единиц военной техники уничтожены, среди которых один танк, БМП-2, БТР-80 и два пункта управления вражеских БПлА. То есть те, кто запускали по нам дроны, были сразу уничтожены", – сообщил Фитьо.

31 декабря Силы обороны ликвидировали 780 российских оккупантов, уничтожили 18 артиллерийских систем, 17 бронемашин и шесть танков.

В последний день года на фронте произошло 55 боестолкновений.

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