Державна прикордонна служба показала відео роботи бійців "Сталевого кордону" по окупантах на Куп’янському напрямку у Харківській області.

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В останній день 2023 року прикордонники з бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" зруйнували спостережний пункт окупантів. Скид знищив ворожу позицію разом з окупантами, повідомили у ДПСУ.

31 грудня Сили оборони ліквідували 780 російських окупантів, знищили 18 артилерійських систем, 17 бронемашин та шість танків.

В останній день року на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 11 атак окупантів поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

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