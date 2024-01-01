Государственная пограничная служба показала видео работы бойцов "Стальной границы" по оккупантам на Купянском направлении в Харьковской области.

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В последний день 2023 года пограничники из бригады Гвардии наступления "Стальная граница" разрушили наблюдательный пункт оккупантов. Сброс уничтожил вражескую позицию вместе с оккупантами, сообщили в ГПСУ.

31 декабря Силы обороны ликвидировали 780 российских оккупантов, уничтожили 18 артиллерийских систем, 17 бронемашин и шесть танков.

В последний день года на Купянском направлении ВСУ отбили 11 атак оккупантов вблизи Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

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