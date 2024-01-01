Генштаб: За добу росіяни атакували по всьому фронту від Куп'янська до Херсонщини – карта

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники атакували по всьому фронту від Харківщини до Херсонщини, Сили оборони відбивали штурми. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загалом за добу відбулося 55 боєзіткнень.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак окупантів поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

Карта: Deepstate

На Лиманському напрямку загарбники вели штурмові дії в районі Макіївки Луганської області.

Карта: Deepstate

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 10 атак росіян біля Богданівки та Андріївки Донецької області.

Карта: Deepstate

На Авдіївському напрямку українські захисники впродовж доби відбили чотири атаки окупантів в районах Степового, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників в районі Новомихайлівки Донецької області, де відбито чотири атаки.

Карта: Deepstate

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку росіян біля Урожайного Донецької області.

Карта: Deepstate

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили п'ять атак окупантів південніше Новодарівки та поблизу Роботиного Запорізької області.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

На Херсонському напрямку загарбники без успіху здійснили 13 штурмових дій на позиції українських захисників.

Карта: Deepstate

За добу українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу росіян.



Підрозділи ракетних військ уразили дев'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та пункт управління окупантів.

Ввечері та вночі проти 1 січня російські загарбники атакували Одесу дронами-камікадзе типу Shahed, унаслідок атаки загинула одна людина, є постраждалі. Були прямі та осколкові влучання безпілотників по житлових будинках в Одесі, займалися пожежі.

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