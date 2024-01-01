Генштаб: За добу росіяни атакували по всьому фронту від Куп'янська до Херсонщини – карта
Російські загарбники атакували по всьому фронту від Харківщини до Херсонщини, Сили оборони відбивали штурми. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загалом за добу відбулося 55 боєзіткнень.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак окупантів поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області.
На Лиманському напрямку загарбники вели штурмові дії в районі Макіївки Луганської області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 10 атак росіян біля Богданівки та Андріївки Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські захисники впродовж доби відбили чотири атаки окупантів в районах Степового, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників в районі Новомихайлівки Донецької області, де відбито чотири атаки.
На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку росіян біля Урожайного Донецької області.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили п'ять атак окупантів південніше Новодарівки та поблизу Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку загарбники без успіху здійснили 13 штурмових дій на позиції українських захисників.
За добу українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу росіян.
Підрозділи ракетних військ уразили дев'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та пункт управління окупантів.
- Ввечері та вночі проти 1 січня російські загарбники атакували Одесу дронами-камікадзе типу Shahed, унаслідок атаки загинула одна людина, є постраждалі. Були прямі та осколкові влучання безпілотників по житлових будинках в Одесі, займалися пожежі.
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