Генштаб: За сутки россияне атаковали по всему фронту от Купянска до Херсонщины – карта

Всего за сутки произошло 55 боестолкновений

Фото: Генштаб ВСУ

Российские захватчики атаковали по всему фронту от Харьковской области до Херсонской, Силы обороны отражали штурмы. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Всего за сутки произошло 55 боестолкновений.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак оккупантов вблизи Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

Карта: Deepstate

В Лиманском направлении захватчики вели штурмовые действия в районе Макеевки Луганской области.

Карта: Deepstate

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 10 атак россиян возле Богдановки и Андреевки Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Авдеевском направлении украинские защитники на протяжении суток отразили четыре атаки оккупантов в районах Степового, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку от Первомайского, Невельского Донецкой области.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районе Новомихайловки Донецкой области, где отбиты четыре атаки.

Карта: Deepstate

На Шахтерском направлении украинские защитники отразили атаку россиян возле Урожайного Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Запорожском направлении Силы обороны отразили пять атак оккупантов южнее Новодаровки и вблизи Работино Запорожской области.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

На Херсонском направлении захватчики безуспешно совершили 13 штурмовых действий на позиции украинских защитников.

Карта: Deepstate

В сутки украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава россиян.



Подразделения ракетных войск поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов и пункт управления оккупантов.

Вечером и ночью на 1 января российские захватчики атаковали Одессу дронами-камикадзе типа Shahed, в результате атаки погиб один человек, есть пострадавшие. Были прямые и осколочные попадания беспилотников по жилым домам в Одессе, загорались пожары.

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