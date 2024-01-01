Генштаб: За сутки россияне атаковали по всему фронту от Купянска до Херсонщины – карта
Российские захватчики атаковали по всему фронту от Харьковской области до Херсонской, Силы обороны отражали штурмы. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Всего за сутки произошло 55 боестолкновений.
На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак оккупантов вблизи Синьковки и Петропавловки Харьковской области.
В Лиманском направлении захватчики вели штурмовые действия в районе Макеевки Луганской области.
На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 10 атак россиян возле Богдановки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинские защитники на протяжении суток отразили четыре атаки оккупантов в районах Степового, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку от Первомайского, Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районе Новомихайловки Донецкой области, где отбиты четыре атаки.
На Шахтерском направлении украинские защитники отразили атаку россиян возле Урожайного Донецкой области.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили пять атак оккупантов южнее Новодаровки и вблизи Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении захватчики безуспешно совершили 13 штурмовых действий на позиции украинских защитников.
В сутки украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава россиян.
Подразделения ракетных войск поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов и пункт управления оккупантов.
- Вечером и ночью на 1 января российские захватчики атаковали Одессу дронами-камикадзе типа Shahed, в результате атаки погиб один человек, есть пострадавшие. Были прямые и осколочные попадания беспилотников по жилым домам в Одессе, загорались пожары.
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