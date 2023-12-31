Привітання від Залужного: 2023-й став роком, коли Україна вистояла. Боротьба продовжується

"Дякую нашим військовим за стійкість і самовідданість. Схиляю голову перед українськими воїнами, які загинули в боях за Батьківщину", – написав головком

Валерій Залужний (Фото - Офіс президента)

2023 рік став для України роком надскладної боротьби за свою землю та свободу. Це був рік, коли Україна вистояла завдяки українським солдатам та матросам, сержантам та офіцерам. Про це написав у передноворічному привітанні головком ЗСУ генерал Валерій Залужний.

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"Дякую нашим військовим за стійкість і самовідданість величній справі – захищати Україну. Схиляю голову перед українськими воїнами, які загинули в боях за Батьківщину. Вони назавжди у наших серцях", – написав головком.

Генерал вважає, що 2024 рік теж не буде легким. "Боротьба за свободу та майбутнє наших дітей продовжується. Вірю, що ми з гідністю пройдемо усі випробування та крок за кроком продовжимо наближати нашу Перемогу!" – заявив він.

Залужний привітав із Новим Роком "всіх, хто зараз у бою, на спостережному пункті, веде розвідку чи нищить ворога дроном. Хто тримає удар та завдає його у відповідь. Рідних і близьких наших воїнів. Всіх, хто вірить і допомагає Збройним Силам України".

"Разом ми переможемо! Слава українським захисникам та захисницям!" – написав головком.