Президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал указы о награждении около 700 военных. Звание Героя Украины получили еще пятеро ее защитников.

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Как заявил президент, четыре из пяти новых Героев Украины – сотрудники Главного управления разведки. "Те, о чьей героической работе сейчас еще нельзя рассказывать, но которых мы все должны поблагодарить", – сказал Зеленский.

Пятый новый Герой Украины – младший сержант Игорь Тимощук, которому президент вручил награду во время поездки в Авдеевку 29 декабря.

Еще четыре воина отмечены Крестами боевых заслуг, сказал Зеленский.

Президент поблагодарил в обращении "всех, кто в бою, на боевых постах, на боевых задачах", защитников на фронте, воинов ПВО, военных медиков, спасателей, волонтеров, сотрудников оборонных предприятий и дипломатов, которые обеспечивают поддержку Украины ее партнерами.

29 декабря Зеленский посетил позиции украинских защитников из 110 ОМБр.

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