Зеленський нагородив близько 700 захисників, п'ятеро стали Героями України – відео
Президент Володимир Зеленський повідомив, що підписав укази про нагородження близько 700 військових. Звання Героя України отримали ще п'ятеро її захисників.
Як заявив президент, чотири із п'яти нових Героїв України – співробітники Головного управління розвідки. "Ті, про чию героїчну роботу зараз іще не можна розповідати, але яким ми всі маємо подякувати", – сказав Зеленський.
П'ятий новий Герой України – молодший сержант Ігор Тимощук, якому президент вручив нагороду під час поїздки до Авдіївки 29 грудня.
Ще чотири воїни відзначені Хрестами бойових заслуг, сказав Зеленський.
Президент подякував у зверненні всіх, "хто в бою, на бойових постах, на бойових завданнях", захисників на фронті, воїнів ППО, військових медиків, рятувальників, волонтерів, співробітників оборонних підприємств та дипломатів, які забезпечують підтримку України її партнерами.
- 29 грудня Зеленський відвідав позиції українських захисників зі 110 ОМБр.
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