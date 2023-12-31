Президент Володимир Зеленський повідомив, що підписав укази про нагородження близько 700 військових. Звання Героя України отримали ще п'ятеро її захисників.

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Як заявив президент, чотири із п'яти нових Героїв України – співробітники Головного управління розвідки. "Ті, про чию героїчну роботу зараз іще не можна розповідати, але яким ми всі маємо подякувати", – сказав Зеленський.

П'ятий новий Герой України – молодший сержант Ігор Тимощук, якому президент вручив нагороду під час поїздки до Авдіївки 29 грудня.

Ще чотири воїни відзначені Хрестами бойових заслуг, сказав Зеленський.

Президент подякував у зверненні всіх, "хто в бою, на бойових постах, на бойових завданнях", захисників на фронті, воїнів ППО, військових медиків, рятувальників, волонтерів, співробітників оборонних підприємств та дипломатів, які забезпечують підтримку України її партнерами.

29 грудня Зеленський відвідав позиції українських захисників зі 110 ОМБр.

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