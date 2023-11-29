Президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими, які проводять наступальні дії на Херсонському напрямку, та вручив їм державні нагороди. Відповідне відео верховний головнокомандувач опублікував у соцмережах.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Дякую за захист нашої держави, за всі хвилини, дні та місяці, що ви воюєте й відстоюєте суверенітет України", – звернувся він до бійців.

Зеленський привіз і державні нагороди, проте з метою безпеки передав частину орденів та медалей командирам військових підрозділів для вручення за місцем служби.

Військовим, які були присутні на зустрічі, глава держави вручив ордени Богдана Хмельницького III ступеня, "За заслуги" III ступеня та "Хрест бойових заслуг".

Зеленський заслухав доповіді командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" Андрія Гнатова, командувача морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ Юрія Содоля, а також поспілкувався з командирами бригад морської піхоти та ТрО, які виконують бойові завдання на Херсонському напрямку.

Було обговорено оперативну ситуацію на лівому березі Херсонщини, перебіг бойових дій, подальші плани українських оборонців та їхні першочергові потреби. Зокрема, йшлося про додаткове забезпечення дронами та посилення фронтової ППО.

На LIGA.net є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою.

Спікер Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники зберігають найбільшу активність на Авдіївському напрямку, за добу Сили оборони відбили 30 атак. На всьому Таврійському напрямі сильний вітер.

Спікер командування Сухопутних військ заявив, що ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку залишається такою активною, як і минулого тижня.

Читайте також: Лівий берег Дніпра. Головне завдання: Взяти дорогу Олешки – Нова Каховка — полковник