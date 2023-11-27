Авдіївка. ЗСУ: Через негоду менше дронів окупантів, але більше авіаударів

"Наші захисники тримають оборону – б'ємо і будемо бити, попри погоду. Тривають важкі бої як біля коксохіму, так і в районі Ясинуватої", – Штупун

Російські загарбники зберігають найбільшу активність на Авдіївському напрямку, за добу Сили оборони відбили 30 атак. На всьому Таврійському напрямку сильний вітер, розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун для великого матеріалу LIGA.net про ситуацію на фронті з настанням холодів.

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За його словами, на всьому Таврійському напрямку погода неоднорідна: десь сніг, десь дощ, проте сильний вітер є всюди. Це ускладнює роботу безпілотної авіації – і української, і російської, зауважив Штупун.

"[На Авдіївському напрямку] бій практично не стихає. Ворог застосовує незначні сили бронетехніки, тому що наші воїни дуже багато її знищили. Але продовжує гнати вперед свою піхоту. Наразі ворог діє силами одного-двох мотострілецьких відділень – це до 20 осіб", – повідомив військовий.

Через негоду окупанти стали застосовувати менше безпілотників, натомість збільшили кількість авіаударів: якщо два-три дні тому їхня кількість сягала шести, то минулої доби по захисниках завдали 17 ударів керованими авіабомбами, повідомив він.

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На Таврійському напрямку за минулу добу Сили оборони знищили три танки повністю, ліквідували понад 500 окупантів, близько 80% з них саме у Донецькій області – у районі Мар'їнки та Авдіївки, зазначив Штупун.

Він зауважив, що за останні п'ять днів загарбники втрачають у районі Авдіївки щоденно вбитими та пораненими 400-500 осіб, близько 30 росіян здалися у полон.

На цьому ж напрямку окупанти зберігають найбільшу активність, за добу українські захисники відбили там 30 атак: східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового і в районах Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського, зазначив військовий.

"Наші захисники тримають оборону – б'ємо і будемо бити, попри погоду. Тривають важкі бої як біля коксохіму, так і в районі Ясинуватої", – зазначив Штупун.

26 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що російські загарбники за підтримки авіації не полишають спроб оточити Авдіївку: без успіху ворог вів наступальні дії в районах Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Новокалинового Донецької області.

СтратКом ЗСУ показав, який вигляд мав Авдіївський коксохім станом на 7 листопада.

WSJ опублікувала статтю зі свідченнями українських військових, що у районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.

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