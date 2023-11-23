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Авдіївський коксохім: ЗСУ показали, який вигляд має завод, врятували прапор "Шахтаря" – відео видео

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23.11.2023, 13:51
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Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало відео з Авдіївського коксохімічного заводу, який атакують російські загарбники. Матеріал було записано ще 7 листопада.

"У цьому районі тривають безперервні бої. Ворог, не дивлячись на численні втрати, постійно атакує позиції захисників України. Підприємство, як і сама Авдіївка, щодня знищується російською артилерією й авіацією", – пише Стратком.

Разом з групою відомства на "коксохімі" працював і головний сержант Віктор Жарук, котрий помітив у зруйнованій адмінбудівлі заводу прапор футбольного клубу "Шахтар".

"Ризикуючи життям, військовослужбовець ЗСУ здійснив справжню спецоперацію задля порятунку прапора легендарного українського футбольного клубу", – зазначають військові.

У Страткомі зауважують, що саме в цей день "Шахтар" переміг іспанську "Барселону" у матчі групового раунду "Ліги чемпіонів".

На відео показано пошкоджені та зруйновані будівлі заводу й те, як військовий дістає прапор із високого поверху напівзруйнованої будівлі, у якій немає частини стін.

  • 19 листопада речник Сил оборони Таврійського напрямку повідомив, що у районі Авдіївки російське командування поповнює втрати у знекровлених підрозділах.
  • 21 листопада WSJ опублікував статтю зі свідченнями українських військових, що у районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.
  • 23 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що на цьому напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, без успіху вели наступальні дії східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 30 атак. Захисники стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат, зауважили військові.

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Артем Джеріпа
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