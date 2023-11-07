"Шахтар" переміг "Барселону" у Лізі чемпіонів з рахунком 1:0 – вперше за 15 років

Український футбольний клуб з Донецька "Шахтар" переміг іспанський клуб "Барселона" у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів у групі H.

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"Шахтар" переміг з рахунком 1:0, гол на 40-й хвилині забив нападник команди Данило Сікан.

Раніше український клуб програв португальському "Порту" (1:3) та переміг бельгійський "Антверпен" (3:2), а у третьому турі "Барселона" здолала "Шахтар" з рахунком 1:2.

Наступного разу український клуб гратиме проти "Антверпена" 28 листопада.

"Шахтар" посідає третє місце (6 очок) у групі H, "Барселона" (9) – перше.

Минулого разу український клуб перемагав "Барселону" у 2008 році, тоді українська команда перемогла з рахунком 3:2 в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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