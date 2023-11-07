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"Шахтер" победил "Барселону" в Лиге чемпионов со счетом 1:0 – впервые за 15 лет

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 21:50
Скриншот с видео

Украинский футбольный клуб из Донецка "Шахтер" победил испанский клуб "Барселона" в матче четвертого тура Лиги чемпионов в группе H.

"Шахтер" победил со счетом 1:0, гол на 40-й минуте забил нападающий команды Даниил Сикан.

Ранее украинский клуб проиграл португальскому "Порту" (1:3) и победил бельгийский "Антверпен" (3:2), а в третьем туре "Барселона" одолела "Шахтер" со счетом 1:2.

В следующий раз украинский клуб будет играть против "Антверпена" 28 ноября.

"Шахтер" занимает третье место (6 очков) в группе H, "Барселона" (9) – первое.

В последний раз украинский клуб обыгрывал "Барселону" в 2008 году, тогда украинская команда победила со счетом 3:2 в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Артём Джерипа
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