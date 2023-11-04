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Шовковський очолив київське "Динамо". Він буде в.о. тренера після відставки Луческу

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04.11.2023, 14:43
Шовковський очолив київське
Олександр Шовковський (Фото: пресслужба "Динамо")

Ексголкіпер національної збірної України та київського "Динамо" став виконувачем обов'язків головного тренера столичного клубу. Про це повідомили на офіційному сайті "Динамо".

Повідомляється, що після поразки у матчі з донецьким "Шахтарем" із рахунком 0:1 у відставку подав головний тренер команди Мірча Луческу. Наступного дня футболісти та персонал клубу зібралися на тренувальній базі, де Шовковського представили як в.о. тренера команди.

Він готуватиме гравців до наступних матчів у чемпіонаті України.

Окрім цього, футболісти проводили Луческу у відставку й подякували йому за роботу.

У 1980-2004 роках Луческу працював тренером у румунських та італійських клубах, зокрема в "Інтері", також був тренером румунської збірної.

У 2004-му на запрошення Ріната Ахметова, президента ФК "Шахтар" та основного акціонера компанії "Систем Кепітал Менеджмент", підписав контракт із донецьким клубом.

У травні 2016 року він підписав контракт із російським ФК "Зеніт" (Санкт-Петербург), а вже через рік через незадовільні результати команди клуб окупантів розірвав контракт із Луческу.

  • 2 серпня 2017 року Луческу очолив збірну Туреччини, через два роки вона розірвала контракт із ним за взаємною згодою сторін.
  • 23 липня 2020 року він став головним тренером київського футбольного клубу "Динамо".

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Дмитро Гриниченко
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