Шовковський очолив київське "Динамо". Він буде в.о. тренера після відставки Луческу

Ексголкіпер національної збірної України та київського "Динамо" став виконувачем обов'язків головного тренера столичного клубу. Про це повідомили на офіційному сайті "Динамо".

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Повідомляється, що після поразки у матчі з донецьким "Шахтарем" із рахунком 0:1 у відставку подав головний тренер команди Мірча Луческу. Наступного дня футболісти та персонал клубу зібралися на тренувальній базі, де Шовковського представили як в.о. тренера команди.

Він готуватиме гравців до наступних матчів у чемпіонаті України.

Окрім цього, футболісти проводили Луческу у відставку й подякували йому за роботу.

У 1980-2004 роках Луческу працював тренером у румунських та італійських клубах, зокрема в "Інтері", також був тренером румунської збірної.

У 2004-му на запрошення Ріната Ахметова, президента ФК "Шахтар" та основного акціонера компанії "Систем Кепітал Менеджмент", підписав контракт із донецьким клубом.

У травні 2016 року він підписав контракт із російським ФК "Зеніт" (Санкт-Петербург), а вже через рік через незадовільні результати команди клуб окупантів розірвав контракт із Луческу.

2 серпня 2017 року Луческу очолив збірну Туреччини, через два роки вона розірвала контракт із ним за взаємною згодою сторін.

23 липня 2020 року він став головним тренером київського футбольного клубу "Динамо".

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