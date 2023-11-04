Шовковский возглавил киевское "Динамо". Он будет и.о. тренера после отставки Луческу

Экс-голкипер национальной сборной Украины и киевского "Динамо" стал исполняющим обязанностей главного тренера столичного клуба. Об этом сообщили на официальном сайте "Динамо".

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Сообщается, что после поражения в матче с донецким "Шахтером" со счетом 0:1 в отставку подал главный тренер команды Мирча Луческу. На следующий день футболисты и персонал клуба собрались на тренировочной базе, где Шовковского представили в качестве и.о. тренера команды.

Он будет готовить игроков к следующим матчам в чемпионате Украины.

Кроме этого, футболисты проводили Луческу в отставку и поблагодарили его за работу.

В 1980-2004 годах Луческу работал тренером в румынских и итальянских клубах, в частности, в "Интере", также был тренером румынской сборной.

В 2004-м по приглашению Рината Ахметова, президента ФК "Шахтер" и основного акционера компании "Систем Кэпитал Менеджмент", подписал контракт с донецким клубом.

В мае 2016 года он подписал контракт с российским ФК "Зенит" (Санкт-Петербург), а уже через год из-за неудовлетворительных результатов команды клуб оккупантов расторг контракт с Луческу.

2 августа 2017 года Луческу возглавил сборную Турции, через два года она расторгла контракт с ним по взаимному согласию сторон.

23 июля 2020 года он стал главным тренером киевского футбольного клуба "Динамо".

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