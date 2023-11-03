Главный тренер "Динамо" Луческу уходит из команды
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу объявил, что покидает клуб. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Tribuna.com.
"Всему приходит конец. Я отдал 15 лет украинскому футболу, игра против "Шахтера" была последней во главе "Динамо", – сказал Луческу.
"Динамо" проиграло "Шахтеру" в Украинской премьер-лиге со счетом 0:1.
Луческу сейчас 78 лет, он стал главным тренером клуба летом 2020 года.
В начале карьеры играл за румынские клубы: был шестикратным чемпионом Румынии, двукратным обладателем Кубка страны и лучшим футболистом 1969 года.
В 1980-2004 годах Луческу работал тренером в румынских и итальянских клубах, в частности, в "Интере", также был тренером румынской сборной.
В 2004-м по приглашению Рината Ахметова, президента ФК "Шахтер" и основного акционера компании "Систем Кэпитал Менеджмент", подписал контракт с донецким клубом.
В мае 2016 года он подписал контракт с российским ФК "Зенит" (Санкт-Петербург), а уже через год из-за неудовлетворительных результатов команды клуб оккупантов расторг контракт с Луческу.
2 августа 2017 года Луческу возглавил сборную Турции, через два года она расторгла контракт с ним по взаимному согласию сторон.
23 июля 2020 года он стал главным тренером киевского футбольного клуба "Динамо".
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