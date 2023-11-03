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Головний тренер "Динамо" Луческу йде з команди

Этот материал также доступен на русском
03.11.2023, 19:40
Головний тренер
Мірча Луческу (Фото: пресслужба ФК "Динамо")

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу оголосив, що залишає клуб. Про це він заявив під час пресконференції, передає Tribuna.com.

"Всьому приходить кінець. Я віддав 15 років українському футболу, гра проти "Шахтаря" була останньою на чолі "Динамо"", – сказав Луческу.

"Динамо" програло "Шахтарю" в Українській прем'єр-лізі з рахунком 0:1.

Луческу зараз 78 років, він став головним тренером клубу влітку 2020 року.

На початку кар'єри грав за румунські клуби: був шестиразовим чемпіоном Румунії, дворазовим володарем Кубка країни й найкращим футболістом 1969 року.

У 1980-2004 роки Луческу працював тренером у румунських та італійських клубах, зокрема, в "Інтері", також був тренером румунської збірної.

У 2004-му на запрошення Ріната Ахметова, президента ФК "Шахтар" й основного акціонера компанії "Систем Кепітал Менеджмент", підписав контракт із донецьким клубом.

У травні 2016 року він підписав контракт із російським ФК "Зеніт" (Санкт-Петербург), а вже за рік через незадовільні результати команди клуб окупантів розірвав контракт із Луческу.

2 серпня 2017 року Луческу очолив збірну Туреччини, за два роки вона розірвала контракт із ним за взаємною згодою сторін.

23 липня 2020 року  він став головним тренером київського футбольного клубу "Динамо". 

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Артем Джеріпа
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