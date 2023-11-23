Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало видео с Авдеевского коксохимического завода, который атакуют российские захватчики. Материал был записан еще 7 ноября.

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"В этом районе продолжаются непрерывные бои. Враг, несмотря на многочисленные потери, постоянно атакует позиции защитников Украины. Предприятие, как и сама Авдеевка, ежедневно уничтожается российской артиллерией и авиацией", — пишет Стратком.

Вместе с группой ведомства на "коксохиме" работал и главный сержант Виктор Жарук, который заметил в разрушенном админ здании завода флаг футбольного клуба "Шахтер".

"Рискуя жизнью, военнослужащий ВСУ провел настоящую спецоперацию для спасения флага легендарного украинского футбольного клуба", — отмечают военные.

В Страткоме отмечают, что именно в этот день "Шахтер" победил испанскую "Барселону" в матче группового раунда "Лиги чемпионов".

На видео показаны поврежденные и уничтоженные здания завода и то, как военный достает флаг с высокого этажа полуразрушенного здания, в котором нет части стен.

19 ноября спикер Сил обороны Таврийского направления сообщил, что в районе Авдеевки российское командование восполняет потери в обескровленных подразделениях.

21 ноября WSJ опубликовал статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.

23 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что на этом направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку, без успеха вели наступательные действия восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 30 атак. Защитники стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери, отметили военные.

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