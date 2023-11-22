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ЗСУ підтвердили успішний удар по 810-й бригаді РФ під час "свята"

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22.11.2023, 15:04
ЗСУ підтвердили успішний удар по 810-й бригаді РФ під час
Російські загарбники з 810-ї бригади (Фото: ресурс окупантів)

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило удар по російських загарбниках з 810-ї окремої бригади морської піхоти. Подія сталася 19 листопада, раніше про неї повідомили український військовий Роберт "Мадяр" Бровді та ресурси окупантів.

"Нещодавно Сили оборони України успішно нанесли вогневе ураження по скупченню російських окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти", – йдеться в повідомленні.

Як заявили росіяни, в момент удару загарбники зібралися для відзначення так званого Дня російського артилериста.

Сили оборони оперативно визначили місце проведення святкових заходів окупантів і "гаряче привітали їх", пише СтратКом.

Пропагандисти РФ стверджують, що влучним ударом були знищені одночасно кілька десятків окупантів, близько сотні отримали тяжкі поранення, підсумовує відомство.

  • 21 листопада командир підрозділу аеророзвідки "Птахи Мадяра" при 59-й бригаді ЗСУ повідомив, що українські захисники вдарили по 810-й бригаді морської піхоти РФ на окупованій Донеччині.

  • Військовий зауважив, що це – відплата за російський ракетний удар по 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ. За його даними, від атаки Сил оборони було ліквідовано 25 росіян, ще понад 100 – поранено.

  • Окупанти заявляють, що удар стався по концертному залу біля окупованого з 2014 року села Кумачове Старобешівського району, що за 30 км від Донецька.

Читайте також: Ракетний удар по нагородженню 128-ї бригади – Умєров оголосив результати перевірки

Артем Джеріпа
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