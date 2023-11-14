Ракетний удар по нагородженню 128-ї бригади – Умєров оголосив результати перевірки

Міноборони оголосило про результати перевірки обставин ракетного удару РФ по бійцях 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади під час нагородження, заявив глава відомства Рустем Умєров. За його словами, були проігноровані правила маскування, військових попередили про дрон-розвідник окупантів, не було вжито "жодних централізованих безпекових заходів" під час ракетної небезпеки.

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"Головна інспекція Міністерства оборони доповіла мені про результати перевірки обставин ракетного удару по 128 ОГШБр. Зараз ми знаємо похвилинно, що і як відбулось. Розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути", – написав він.

Міністр оборони так описує події:

→ бійців бригади зібрали у дворі будинку, щоб нагородити, було проігноровано "всі правила маскування", поруч припаркували понад десять автомобілів;

→ у цей час у небі був російський безпілотник-розвідник, його зафіксували;

→ по всій області оголосили повітряну тривогу, військових попередили про сектор, в якому працює дрон окупантів;

→ як тільки був зафіксований ракетний пуск, було поширено сигнал "ракетна небезпека";

→ на місці нагородження "жодних централізованих безпекових заходів" вжито не було.

Слідство у цій справі продовжується, зокрема, його веде Держбюро розслідувань, повідомив Умєров.

"Усі, хто винен в цій трагедії, понесуть передбачене законом покарання", – зауважив він.

Міністр оборони доручив Генеральному штабу ЗСУ перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах.

"Звертаюся до всіх командирів, які відповідальні за безпеку воїнів: зневага до базових заходів безпеки неприпустима", – підсумував він.

3 листопада 2023 року в Зарічному Запорізької області окупанти завдали ракетного удару під час шикування особового складу 128-ї бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців.

Умєров доручив провести розслідування причин трагедії. Міноборони проводить службове розслідування щодо дій військових посадовців, які організували нагородження бійців. Командира бригади відсторонили від посади на час проведення розслідування.

У 128-й бригаді офіційно підтвердили загибель 19 військовослужбовців. Зазначили, що росіяни били "Іскандером".

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