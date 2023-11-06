Загибель воїнів 128 бригади: командира відсторонено, все розслідується похвилинно – Зеленський

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Командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади відсторонено від посади на час проведення розслідування загибелі 19 бійців через ракетний удар росіян по особовому складу під час урочистого шикування. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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Президент повідомив, що сьогодні відбулось чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому першим питанням була трагедія з воїнами 128 бригади.

Доповідали військові, міністр оборони Рустем Умєров, керівник Служби безпеки України Василь Малюк, головний інспектор Міноборони Ігор Воронченко, повідомив Зеленський.

"Конкретика: що вже вдалося з'ясувати по обставинах трагедії, чиї накази створили умови, що трагедія сталася <…> Командира бригади відсторонено на час слідства. Вся ситуація розбирається похвилинно", – запевнив президент.

Він пообіцяв, що буде встановлено, хто конкретно порушив правила щодо безпеки людей в районі доступу ворожої аеророзвідки, і що не буде "жодного уникнення відповідальності".

Командир 128 бригади – Дмитро Лисюк. hromadske, посилаючись на співрозмовників у бригаді, стверджує, що він нібито запізнився на захід і прибув на шикування через дві хвилини після удару росіян.

ДОПОВНЕНО О 21:41. Генштаб підтвердив, що комбрига на час проведення службового розслідування усунуто від виконання обов’язків за рішенням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Матеріали розслідування після його завершення буде передано правоохоронним органам", – йдеться в повідомленні.

3 листопада 2023 року в Запорізької області окупанти завдали ракетного удару під час шикування особового складу 128 бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців.

Глава МО Умєров доручив провести розслідування причин трагедії. Закарпатська область оголосила триденну жалобу.

Сьогодні у 128 бригаді офіційно підтвердили загибель 19 військовослужбовців. Зазначили, що росіяни били "Іскандером".

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