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Загибель воїнів 128 бригади: командира відсторонено, все розслідується похвилинно – Зеленський

Этот материал также доступен на русском
06.11.2023, 21:25
Загибель воїнів 128 бригади: командира відсторонено, все розслідується похвилинно – Зеленський - Фото
доповнено

Командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади відсторонено від посади на час проведення розслідування загибелі 19 бійців через ракетний удар росіян по особовому складу під час урочистого шикування. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Президент повідомив, що сьогодні відбулось чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому першим питанням була трагедія з воїнами 128 бригади.

Доповідали військові, міністр оборони Рустем Умєров, керівник Служби безпеки України Василь Малюк, головний інспектор Міноборони Ігор Воронченко, повідомив Зеленський.

"Конкретика: що вже вдалося з'ясувати по обставинах трагедії, чиї накази створили умови, що трагедія сталася <…> Командира бригади відсторонено на час слідства. Вся ситуація розбирається похвилинно", – запевнив президент.

Він пообіцяв, що буде встановлено, хто конкретно порушив правила щодо безпеки людей в районі доступу ворожої аеророзвідки, і що не буде "жодного уникнення відповідальності".

Командир 128 бригади – Дмитро Лисюк. hromadske, посилаючись на співрозмовників у бригаді, стверджує, що він нібито запізнився на захід і прибув на шикування через дві хвилини після удару росіян.

ДОПОВНЕНО О 21:41. Генштаб підтвердив, що комбрига на час проведення службового розслідування усунуто від виконання обов’язків за рішенням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Матеріали розслідування після його завершення буде передано правоохоронним органам", – йдеться в повідомленні.

  • 3 листопада 2023 року в Запорізької області окупанти завдали ракетного удару під час шикування особового складу 128 бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців.
  • Глава МО Умєров доручив провести розслідування причин трагедії. Закарпатська область оголосила триденну жалобу.
  • Сьогодні у 128 бригаді офіційно підтвердили загибель 19 військовослужбовців. Зазначили, що росіяни били "Іскандером".

Читайте також: "Можна було уникнути". Зеленський відреагував на загибель військових під час шикування

Оксана Житнюк
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Володимир Зеленськийвійна128 бригадаставкашикування
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