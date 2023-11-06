Командир 128 бригади прибув на шикування через дві хвилини після удару росіян – hromadske

Командир 128 окремої гірсько-штурмової бригади Дмитро Лисюк запізнився на церемонію нагородження особового складу, яку організували поблизу лінії фронту на Запоріжжі 3 листопада, пише hromadske. За даними співрозмовників видання у бригаді, військові чекали на Лисюка понад 30 хвилин, після чого стався приліт ракети.

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Спершу нагородження запланували на 09:00, але перенесли на 09:30. У цей час військові вже були вишикувані й чекали на командира. Близько 10:10 росіяни завдали удару, а командир прибув через дві хвилини після трагедії, розповів один зі співрозмовників журналістів.

Інший співрозмовник видання стверджує, що окупанти слідкували за бійцями 128 бригади з безпілотника, коригуючи ракетний удар. Однак росіяни помилилися і влучили в будівлю позаду військових, ближче до дороги, додав він.

"І виходить, усі ті, хто стояли ближче до дороги, вони всі 200-ті (загинули. – Ред.). А особовий склад, який конкретно мав нагороджуватися, їх трохи прикрила стіна будинку, в який попав "Іскандер". Через це жертв трохи менше", – передає hromadske слова співрозмовника.

Сьогодні у 128 бригаді офіційно підтвердили загибель 19 військовослужбовців.

Раніше народний депутат і заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Єгор Чернєв заявив, що причиною в загибелі бійців 128 бригади на шикуванні в Запорізькій області стала недбалість командирів.

3 листопада 2023 року в Зарічному Запорізької області окупанти завдали ракетного удару під час шикування особового складу 128 бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців.

Військкор Юрій Бутусов повідомив про 28 загиблих та понад 50 поранених, не уточнюючи, звідки ці дані.

Глава МО Умєров доручив провести розслідування причин трагедії. Закарпатська область оголосила триденну жалобу.

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