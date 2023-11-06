Командир 128 бригади прибув на шикування через дві хвилини після удару росіян – hromadske
Командир 128 окремої гірсько-штурмової бригади Дмитро Лисюк запізнився на церемонію нагородження особового складу, яку організували поблизу лінії фронту на Запоріжжі 3 листопада, пише hromadske. За даними співрозмовників видання у бригаді, військові чекали на Лисюка понад 30 хвилин, після чого стався приліт ракети.
Спершу нагородження запланували на 09:00, але перенесли на 09:30. У цей час військові вже були вишикувані й чекали на командира. Близько 10:10 росіяни завдали удару, а командир прибув через дві хвилини після трагедії, розповів один зі співрозмовників журналістів.
Інший співрозмовник видання стверджує, що окупанти слідкували за бійцями 128 бригади з безпілотника, коригуючи ракетний удар. Однак росіяни помилилися і влучили в будівлю позаду військових, ближче до дороги, додав він.
"І виходить, усі ті, хто стояли ближче до дороги, вони всі 200-ті (загинули. – Ред.). А особовий склад, який конкретно мав нагороджуватися, їх трохи прикрила стіна будинку, в який попав "Іскандер". Через це жертв трохи менше", – передає hromadske слова співрозмовника.
Сьогодні у 128 бригаді офіційно підтвердили загибель 19 військовослужбовців.
Раніше народний депутат і заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Єгор Чернєв заявив, що причиною в загибелі бійців 128 бригади на шикуванні в Запорізькій області стала недбалість командирів.
- 3 листопада 2023 року в Зарічному Запорізької області окупанти завдали ракетного удару під час шикування особового складу 128 бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців.
- Військкор Юрій Бутусов повідомив про 28 загиблих та понад 50 поранених, не уточнюючи, звідки ці дані.
- Глава МО Умєров доручив провести розслідування причин трагедії. Закарпатська область оголосила триденну жалобу.
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