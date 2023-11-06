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Командир 128 бригады прибыл на построение через две минуты после удара россиян – hromadske

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2023, 14:11
Командир 128 бригады прибыл на построение через две минуты после удара россиян – hromadske - Фото
Дмитрий Лысюк (скриншот)

Командир 128 отдельной горно-штурмовой бригады Дмитрий Лысюк опоздал на церемонию награждения личного состава, организованную вблизи линии фронта в Запорожской области 3 ноября, пишет hromadske. По данным собеседников издания в бригаде, военные ждали Лысюка более 30 минут, после чего произошел прилет ракеты.

Сначала награждение запланировали на 09:00, но перенесли на 09:30. В это время военные уже были выстроены и ждали командира. Около 10:10 россияне нанесли удар, а командир прибыл через две минуты после трагедии, рассказал один из собеседников журналистов.

Другой собеседник издания утверждает, что оккупанты следили за бойцами 128 бригады с беспилотника, корректируя ракетный удар. Однако россияне ошиблись и попали в здание позади военных, ближе к дороге, добавил он.

"И получается, все те, кто стоял ближе к дороге, они все 200-е (погибли. – Ред.). А личный состав, который конкретно должен был награждаться, их немного прикрыла стена дома, в который попал "Искандер". За счет этого жертв поменьше", – передает hromadske слова собеседника.

Сегодня в 128 бригаде официально подтвердили гибель 19 военнослужащих.

Ранее народный депутат и заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады Егор Чернев заявил, что причиной гибели бойцов 128 бригады на построении в Запорожской области стала халатность командиров.

  • 3 ноября 2023 года в Заречном Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар во время построения личного состава 128 бригады, что привело к гибели и ранению военнослужащих.
  • Военкор Юрий Бутусов сообщил о 28 погибших и более 50 раненых, не уточняя, откуда эти данные.
  • Глава МО Умеров поручил провести расследование причин трагедии. Закарпатская область объявила трехдневный траур.

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Милана Головань
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