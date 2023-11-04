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У Міноборони та командуванні підтвердили загибель військових 128 ОГШБр, обіцяють розслідування

Этот материал также доступен на русском
04.11.2023, 23:20
У Міноборони та командуванні підтвердили загибель військових 128 ОГШБр, обіцяють розслідування - Фото
128 Окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

У Міністерстві оборони та Страткомі ЗСУ підтвердили загибель військовослужбовців 128 Окремої гірcько-штуромової Закарпатської бригади на Запорізькому напрямі.

Сьогодні з'явилася інформація, що 3 листопада у Запорізькій області окупанти завдали ракетного удару нібито під час шикування особового складу 128-ї Закарпатської бригади у селі Зарічне, що призвело до загибелі та пораненню військовослужбовців.

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Міністр оборони Рустем Умеров висловив співчуття сім'ям загиблих воїнів 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади.

"Будуть з'ясовані всі обставини події. Доручаю Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії", – написав міністр.

Він підкреслив, що борг держави – "докласти всіх зусиль, щоб захистити наших людей і дати всі чесні відповіді рідним та близьким загиблих воїнів".

Стратком ЗСУ повідомив, що 3 листопада на Запорізькому напрямку окупанти завдали ударів по 26 населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах, зокрема, вдарили ракетою Іскандер-М по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, "внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці".

"Наразі триває з’ясування обставин. Збройні Сили України співчувають кожній сім’ї, чиїх рідних забрала російська агресія", – сказано у повідомленні.

Сергій Бережний
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