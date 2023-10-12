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Відомі всі жертви ракетного удару РФ по Грозі: усі місцеві. 19 людей впізнали за ДНК

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 14:58
Відомі всі жертви ракетного удару РФ по Грозі: усі місцеві. 19 людей впізнали за ДНК - Фото
Фото - скриншот з відео

Від прямого влучення російської ракети "Іскандер" у селі Гроза на Харківщині загинули 59 людей. Криміналісти ідентифікували всіх загиблих, 19 – за допомогою аналізу ДНК, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Як уточнив міністр, усі жертви ракетного удару – місцеві мешканці.

"Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Всі – цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь", – написав Клименко.

За його словами, 19 жертв вдалося ідентифікувати лише за допомогою мобільних ДНК-лабораторій. Криміналісти цілодобово брали зразки у родичів, будували профілі та шукали збіги.

Одного із загиблих, 60-річного чоловіка, ідентифікували за 20 фрагментами. Ще двох вдалося впізнати за допомогою їхніх особистих речей, оскільки вони не мали родичів по прямій лінії.

"Важливо було встановити ім’я кожного загиблого, зберегти пам'ять про них та зафіксувати всіх жертв російського удару. Пам'ятаємо. Не пробачимо", – написав міністр.

5 жовтня, близько 13:25, окупанти завдали удару по кафе-магазину в Грозі, де були поминки загиблого військовослужбовця, внаслідок чого загинули 53 людини, шестеро поранено. У селі проживало лише 330 осіб, на момент обстрілу жило близько 100. Обласна прокуратура опублікувала відео з наслідками удару.

11 жовтня Офіс генпрокурора та СБУ заявили, що Володимир та Дмитро Мамони коригували ракетний удар росіян по Грозі. Прокуратура зазначає, що Володимир Мамон "докладно" дізнався у односельців, хто буде на поминках, де вони будуть і коли, а потім передав дані своїм кураторам. Дмитро Мамон у спілкуванні з дружиною повідомив про причетність брата до удару по Грозі та попросив нікому про це не розповідати. Про свою причетність до цього злочину чоловік не згадав, зазначили у ОДП.
  • За даними журналістів, брати Дмитро та Володимир Мамони, які за версією СБУ навели ракетний удар по селу Гроза, під час окупації області перейшли на бік РФ, здавали їм воїнів АТО та позиції українських військових.

Читайте також: ООН направила польову групу до Грози, щоб "зібрати більше інформації" про удар росіян

Сергій Бережний
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