СБУ: Ракету "Іскандер" по кафе в Грозі навели місцеві брати-зрадники, які втекли до Росії

Російську ракету по кафе в Грозі в Харківській області, внаслідок чого на поминках загинули 53 мирні жителі, навели двоє рідних братів з цього села, пишуть пресцентри Офісу генпрокурора та Служби безпеки України.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Правоохоронці стверджують, що навідниками були 23-річний та 30-річний мешканці села Дмитро та Володимир Мамони відповідно, обидва колишні правоохоронці.

Обидва під час окупації області перейшли на бік окупантів, отримали "посади" в "управлінні внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області" загарбників, де одного з них було призначено "водієм конвойної групи", іншого – "інспектором дорожньо-патрульної служби".

Дивіться також: Берислав. Момент удару авіабомбою росіян по лікарні – відео

Напередодні звільнення району зрадники разом із сім'ями встигли втекти до Росії, де почали дистанційно формувати мережу інформаторів на вільній території України, пише СБУ.

"Під виглядом дружніх розмов та листування у месенджері з односельцями зрадники випитували у людей відомості про дислокацію сил оборони та масові заходи на території регіону", – зазначило слідство.

ОГП уточнює, що місцеві жителі нібито "не розуміли, що брати під виглядом ненав'язливих розмов справді проводять підривну діяльність проти України".

Прокуратура зазначає, що Володимир Мамон "докладно" дізнався в односельців, хто буде на поминках, де вони будуть і коли, та передав дані своїм кураторам.

Дмитро Мамон у спілкуванні з дружиною повідомив про причетність брата до удару по Грозі та попросив нікому про це не розповідати. Про свою причетність до цього злочину чоловік не згадав, зазначили в ОГП.

5 жовтня близько 13:25 окупанти завдали удару по кафе-магазину в Грозі, де були поминки загиблого військовослужбовця , внаслідок чого загинули 53 людини, шестеро поранено. У селі проживало лише 330 осіб, на момент обстрілу мешкало близько 100. Обласна прокуратура опублікувала відео з наслідками удару.

Служба пише, прикладаючи скриншоти листування фігурантів, що з початку жовтня 2023 року обидва почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у Грозі, розуміючи, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть мирні жителі: їхні знайомі із села Гроза, зокрема й ті, хто надавав їм інформацію.

"Дізнавшись про точну адресу та час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам. Отримані відомості рашисти використали для здійснення прицільного удару по українському селу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер М", – повідомили у СБУ.

Обом повідомлено про підозру в держзраді, ще одному з них додатково інкриміновано пособництво у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Новина доповнюється...

У вересні 2023 року в Миколаєві взяли "ждуна" Росії: любитель СРСР працював на оборонному заводі: відео допиту.

У Запоріжжі працівник оборонки був агентом ФСБ та наводив ракети РФ. Отримав довічне: фото.

Читайте також: Дніпровський псевдоволонтер збирав для Росії розвіддані про ЗСУ: отримав 15 років тюрми

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.