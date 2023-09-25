Працівник оборонки був агентом ФСБ і наводив ракети на Запоріжжі. Отримав довічне – фото

Довічне ув’язнення отримав агент Федеральної служби безпеки РФ, який наводив російські ракети на оборонний завод у Запорізькій області, повідомляє Служба безпеки України. Зловмисник коригував ракетні удари окупантів по військовій та критичній інфраструктурі Запоріжжя.

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Контррозвідники СБУ затримали чоловіка на прифронтовій території регіону у листопаді 2022 року.

Зловмисник – працівник місцевого оборонного підприємства, який наводив ракети загарбників на виробничі цехи заводу, пише відомство.

Окрім цього, засуджений скоригував серію повітряних атак РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури області, зауважує СБУ.

Після ударів окупантів цей агент виходив на місцевість, аби зафіксувати наслідки "прильотів" та передати окупантам відповідний звіт, встановили правоохоронці.

Російська спецслужба завербувала чоловіка після початку повномасштабного вторгнення РФ, зазначає відомство.

"Встановлено, що передавання розвідданих загарбникам їхній поплічник здійснював у вигляді електронних координат та фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості. Під час обшуків за місцем проживання зрадника вилучено мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ", – йдеться у повідомленні.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Проросійський пропагандист Юрій Подоляка причетний до коригування ракетних ударів РФ по Миколаєву, повідомило СБУ.

Колишньому директору держпідприємства оборонного-промислового комплексу повідомили про підозру щодо привласнення дорогоцінних металів з запчастин до систем протиповітряної оборони.

У травні контррозвідники затримали колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради. Його звинувачують у роботі на ФСБ Росії та "наведенні" російських ракет на Україну.

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