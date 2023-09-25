Работник оборонки был агентом ФСБ и наводил ракеты на Запорожье. Получил пожизненное: фото

Пожизненное заключение получил агент Федеральной службы безопасности РФ, наводивший российские ракеты на оборонный завод в Запорожской области, сообщает Служба безопасности Украины. Злоумышленник корректировал ракетные удары оккупантов по военной и критической инфраструктуре Запорожья.

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Контрразведчики СБУ задержали мужчину на прифронтовой территории региона в ноябре 2022 года.

Злоумышленник – работник местного оборонного предприятия, который наводил ракеты захватчиков на производственные цеха завода, пишет ведомство.

Кроме того, осужденный скорректировал серию воздушных атак РФ на объекты энергетической инфраструктуры области, отмечает СБУ.

После ударов оккупантов этот агент выходил на местность, чтобы зафиксировать последствия "прилетов" и передать оккупантам соответствующий отчет, установили правоохранители.

Российская спецслужба завербовала мужчину после начала полномасштабного вторжения РФ, отмечает ведомство.

"Установлено, что передачу разведданных захватчикам их приспешник осуществлял в виде электронных координат и фото украинских объектов с привязкой к местности. Во время обысков по месту жительства предателя изъят мобильный телефон и компьютерная техника, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ", – говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Пророссийский пропагандист Юрий Подоляка причастен к корректировке ракетных ударов РФ по Николаеву, сообщило СБУ.

Бывшему директору госпредприятия оборонно-промышленного комплекса сообщили о подозрении о присвоении драгоценных металлов из запчастей к системам противовоздушной обороны.

В мае контрразведчики задержали бывшего депутата-коммуниста Запорожского горсовета. Он обвиняется в работе на ФСБ России и "наведении" российских ракет на Украину.

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