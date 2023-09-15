Пропагандист Подоляка наводил ракеты на Николаев в начале вторжения – СБУ
Разоблачены новые преступления скрывающегося от правосудия на территории России прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляки, сообщила Служба безопасности Украины. Установлена причастность пропагандиста к корректировке ракетных ударов РФ по Николаеву, отмечают правоохранители.
"Раньше сотрудники СБУ задокументировали его участие в проведении информационно-психологических операций против Украины по заказу российских спецслужб. В настоящее время установлены факты причастности Подоляки к корректировке ракетных ударов агрессора по Николаеву в начале полномасштабного вторжения РФ", – пишет СБУ.
Для наведения оружия оккупантов на город Подоляка получал разведданные от своего информатора, каким был бывший глава Николаевской окружной прокуратуры Геннадий Герман, установило следствие.
В настоящее время экс-чиновник отбывает пожизненное заключение за государственную измену.
Полученные от чиновника сведения пропагандист посылал своим кураторам из российских спецслужб, отмечает СБУ.
"Больше всего оккупантов интересовали локации Сил обороны и последствия вражеских "прилетов" на территории города", – отмечают правоохранители.
По данным следствия, прокурор-предатель сливал оккупантам данные о российских военнопленных и информацию о суточных паролях на украинских блокпостах.
Подоляка коммуницировал с Германом через Telegram-канал в виде текстовых сообщений, установило ведомство.
Пропагандисту дополнительно сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.
Ему грозит 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Продолжаются комплексные меры по привлечению пропагандиста к ответственности.
Подоляка жил в Сумах до 2014 года, тогда переехал в Москву.
- В сентябре 2022 года Нацполиция и Сумская облпрокуратура передали в суд обвинительный акт против Подоляки за оправдание войны России против Украины.
- В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Подоляке по пяти статьям Уголовного кодекса.
- В июне СБУ сообщила о подозрении российской пропагандистке Юлии Лозановой, известной под псевдонимом Юлия Витязева. Она одной из первых начала оправдывать российских оккупантов за подрыв Каховской ГЭС.
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