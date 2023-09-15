Пропагандист Подоляка наводил ракеты на Николаев в начале вторжения – СБУ

Разоблачены новые преступления скрывающегося от правосудия на территории России прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляки, сообщила Служба безопасности Украины. Установлена причастность пропагандиста к корректировке ракетных ударов РФ по Николаеву, отмечают правоохранители.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Раньше сотрудники СБУ задокументировали его участие в проведении информационно-психологических операций против Украины по заказу российских спецслужб. В настоящее время установлены факты причастности Подоляки к корректировке ракетных ударов агрессора по Николаеву в начале полномасштабного вторжения РФ", – пишет СБУ.

Для наведения оружия оккупантов на город Подоляка получал разведданные от своего информатора, каким был бывший глава Николаевской окружной прокуратуры Геннадий Герман, установило следствие.

В настоящее время экс-чиновник отбывает пожизненное заключение за государственную измену.

Полученные от чиновника сведения пропагандист посылал своим кураторам из российских спецслужб, отмечает СБУ.

"Больше всего оккупантов интересовали локации Сил обороны и последствия вражеских "прилетов" на территории города", – отмечают правоохранители.

По данным следствия, прокурор-предатель сливал оккупантам данные о российских военнопленных и информацию о суточных паролях на украинских блокпостах.

Подоляка коммуницировал с Германом через Telegram-канал в виде текстовых сообщений, установило ведомство.

Пропагандисту дополнительно сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Ему грозит 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Продолжаются комплексные меры по привлечению пропагандиста к ответственности.

Подоляка жил в Сумах до 2014 года, тогда переехал в Москву.

В сентябре 2022 года Нацполиция и Сумская облпрокуратура передали в суд обвинительный акт против Подоляки за оправдание войны России против Украины.

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Подоляке по пяти статьям Уголовного кодекса.

В июне СБУ сообщила о подозрении российской пропагандистке Юлии Лозановой, известной под псевдонимом Юлия Витязева. Она одной из первых начала оправдывать российских оккупантов за подрыв Каховской ГЭС.

Читайте также: Пророссийскому блогеру Шарию сообщено о подозрении в госизмене: аудио прослушивание

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.