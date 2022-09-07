Украина будет заочно судить блогера Подоляку за оправдание войны

Национальная полиция и Сумская областная прокуратура передали в суд обвинительный акт против Юрия Подоляки из Сум, выехавшего в Москву в 2014 году, а после начала полномасштабной войны стал популярным пророссийским военным блогером. Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

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"В соцсетях, где он имеет миллионную аудиторию в России, блогер называет себя главным спикером войны. Сейчас он распространяет информацию с территории государства-агрессора. По его словам, он помогает россиянам "мобилизоваться и держать информационный удар". Оправдывая поражения военных РФ, он распространяет классические фейки российской пропаганды", – заявили в прокуратуре.

Имя обвиняемого Офис генпрокурора не указывает, но сообщение иллюстрировано фотографией Подоляки.

Блогера будут заочно судить за распространение информации, содержащей оправдывание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Малоизвестный блогер Юрий Подоляка начал набирать популярность в начале 2022 года на фоне беспорядков в Казахстане, а "выстрелил" после начала войны в Украине. В начале года его Telegram-канал имел 15 000 подписчиков, сейчас – более 2,2 млн. На YouTube до блокировки у Подоляки было более 3,5 млн подписчиков.

29 августа СБУ сообщила о намерении судить пропагандиста из RT Антона Кузнецова-Красовского.

Ассоциация журналистов Польши заявила, что российских пропагандистов, "выдающих себя за журналистов", нужно судить как военных преступников. Среди них ассоциация назвала Маргариту Симоньян, Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева и Ольгу Скабееву.

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Андрій Водяний

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