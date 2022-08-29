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Украина будет судить российского пропагандиста с RT за призывы к геноциду

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 10:30
Украина будет судить российского пропагандиста с RT за призывы к геноциду - Фото
Антон Красовский (скриншот с видео)

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование против пропагандиста с RT Антона Кузнецова-Красовского. Его будут заочно судить за призывы к геноциду украинцев, ликвидацию независимости Украины и свержение ее конституционного строя, говорится на сайте СБУ.

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Красовский еще до начала полномасштабной войны угрожал "сжечь украинцев на Крещатике" вместе с Конституцией Украины. После этого в своих публикациях он неоднократно призывал "мочить" украинцев и говорил, что Украины как государства "не должно быть".

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Следователи СБУ квалифицировали подобные заявления как публичные призывы к геноциду (ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса). Наказание по этой статье – арест сроком до шести месяцев или лишение свободы сроком до пяти лет.

Обвинительный акт передан в суд.

  • Ассоциация журналистов Польши заявила, что российских пропагандистов, "выдающих себя за журналистов", нужно судить как военных преступников. Среди них ассоциация назвала Маргариту Симоньян, Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева и Ольгу Скабееву.

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Андрей Водяный
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сбу RT пропаганда Антон Красовский
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