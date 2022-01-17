Посольство США в Украине назвало "неуклюжей тактикой холодной войны" агрессивные высказывания обслуживающих путинский режим сотрудников российских госСМИ. Об этом американские дипломаты написали, реагируя на угрозы директора пропагандистского канала RT Россия "сжечь Конституцию Украины вместе с ними на Крещатике".

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Красовский заявил в эфире, что если Украина будет вступать в НАТО, "мы заберем у вас вашу Конституцию, мы сожжем ее на Крещатике вместе с вами на ваших же огнях, как вы любите, на шинах, на покрышках".

"Антон Красовский с телеканала RT, который называл украинцев "животными" и угрожал сжечь Конституцию Украины, присоединился к Марии Захаровой и другим кремлевским марионеткам во все более поразительной риторике против Украины", – сказано в сообщении посольства.

В ведомстве подчеркнули, что "никого не введет в заблуждение эта неуклюжая тактика холодной войны".

10 января 2022 года бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что деятельность НАТО направлена на захват территорий: "Если попробуете еще раз, то получите по яйцам".

11 января представитель МИД РФ Мария Захарова ответила в Telegram на заявление бывшего министра иностранных дел Польши, евродепутата Радослава Сикорского о том, что Россия получит "по яйцам" в случае новой агрессии.

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Яна Катасонова

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