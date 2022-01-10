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Экс-глава МИД Польши: Россия – серийный насильник. Полезет – дадим по яйцам

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 22:39
Экс-глава МИД Польши: Россия – серийный насильник. Полезет – дадим по яйцам - Фото
Радослав Сикорский (фото - EPA)

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что деятельность НАТО направлена на "захват территорий, осиротевших в результате распада Организации Варшавского договора и Советского Союза".

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В Twitter посольства РФ в Великобритании опубликовали мнение Лаврова о том, что "НАТО стало чисто геополитическим проектом, направленным на захват территорий, осиротевших в результате распада Организации Варшавского договора и Советского Союза".

"Получи это, российское посольство, раз и навсегда, на понятном тебе языке. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим папой. Скорее серийным насильником. Вот почему вы не достигнете цели. А если попробуете еще раз, то получите по яйцам", – ответил Сикорский.

Экс-глава МИД Польши: Россия – серийный насильник. Полезет – дадим по яйцам
  • 9-13 января в Европе проходит ряд встреч между представителями США, НАТО и РФ, необходимость которых была вызвана скоплением российских войск на границе Украины и возможным новым военным вторжением РФ. Москва выдвинула США требования по нерасширению НАТО на восток, настаивая на их юридическом закреплении.
  • 9 января вечером высокопоставленные российские и американские официальные лица провели рабочий ужин в Женеве в рамках начала серии встреч.
  • В Женеве сегодня прошли более чем семичасовые переговоры представителей США и РФ.
  • США на переговорах заявили, что открыты к установлению взаимных ограничений по военным учениям и договоренности о размещении ракет средней дальности, но никому не позволят закрыть двери НАТО для какой-либо страны. Представитель делегации РФ заявил, что США "недооценивают серьезность происходящего". 
Вадим Ребрина
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нато Сергей Лавров радослав сикорский
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