UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Женеве с рабочего ужина начался диалог представителей США и России

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2022, 22:30
В Женеве с рабочего ужина начался диалог представителей США и России - Фото
Сергей Рябков (фото - ЕРА)

Высокопоставленные российские и американские официальные лица провели рабочий ужин в Женеве в рамках начала серии встреч, проведение которых вызвано наращиванием российских войск вблизи границ Украины. Об этом сообщает ABC News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и другие российские официальные лица прибыли вечером для встречи в резиденции посла США, сообщили представители дипломатических ведомств.

По информации издания, Рябков уже встретился с заместителем госсекретаря США Венди Шерман и ее командой.

Ранее в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в течение дня начнется первый раунд "узкоформатных" переговоров по безопасности, сообщает ТАСС.

Менее формальные воскресные переговоры предваряют более широкую дискуссию, которая начнется в понедельник.

"На данном этапе это диалог, а не переговоры", — сказал западный чиновник в комментарии FT.

Рябков после встречи с Шерман сказал, что дискуссия прошла "потрясающе", оптимизм есть, сообщает пропагандистский ресурс РИА Новости. По его словам, разговор был сложный, но деловой. "Думаю, что завтра мы не будем времени тратить", – сказал Рябков.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сергей Рябков нато Россия переговоры
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 