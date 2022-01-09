В Женеве с рабочего ужина начался диалог представителей США и России
Высокопоставленные российские и американские официальные лица провели рабочий ужин в Женеве в рамках начала серии встреч, проведение которых вызвано наращиванием российских войск вблизи границ Украины. Об этом сообщает ABC News.
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и другие российские официальные лица прибыли вечером для встречи в резиденции посла США, сообщили представители дипломатических ведомств.
По информации издания, Рябков уже встретился с заместителем госсекретаря США Венди Шерман и ее командой.
Ранее в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в течение дня начнется первый раунд "узкоформатных" переговоров по безопасности, сообщает ТАСС.
Менее формальные воскресные переговоры предваряют более широкую дискуссию, которая начнется в понедельник.
"На данном этапе это диалог, а не переговоры", — сказал западный чиновник в комментарии FT.
Рябков после встречи с Шерман сказал, что дискуссия прошла "потрясающе", оптимизм есть, сообщает пропагандистский ресурс РИА Новости. По его словам, разговор был сложный, но деловой. "Думаю, что завтра мы не будем времени тратить", – сказал Рябков.
- Разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит Западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.
- В НАТО говорят, что у России нет права вето на членство других стран, и заверяют: компромиссов с Кремлем по этому вопросу не будет. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае вторжения, хотя конкретики пока нет.
- В Женеве на следующей неделе пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты открыты для обсуждения во время переговоров с Россией ограничений на размещение ракет и проведение военных учений в Европе, но не численности войск НАТО.
- Рябков в интервью ТАСС заявил, что НАТО надо "отправляться на рубежи 1997 года", когда членами альянса еще не были 14 стран Восточной Европы и Балтии.
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