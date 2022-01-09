В Женеве с рабочего ужина начался диалог представителей США и России

Высокопоставленные российские и американские официальные лица провели рабочий ужин в Женеве в рамках начала серии встреч, проведение которых вызвано наращиванием российских войск вблизи границ Украины. Об этом сообщает ABC News.

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и другие российские официальные лица прибыли вечером для встречи в резиденции посла США, сообщили представители дипломатических ведомств.

По информации издания, Рябков уже встретился с заместителем госсекретаря США Венди Шерман и ее командой.

Ранее в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в течение дня начнется первый раунд "узкоформатных" переговоров по безопасности, сообщает ТАСС.

Менее формальные воскресные переговоры предваряют более широкую дискуссию, которая начнется в понедельник.

"На данном этапе это диалог, а не переговоры", — сказал западный чиновник в комментарии FT.

Рябков после встречи с Шерман сказал, что дискуссия прошла "потрясающе", оптимизм есть, сообщает пропагандистский ресурс РИА Новости. По его словам, разговор был сложный, но деловой. "Думаю, что завтра мы не будем времени тратить", – сказал Рябков.

Вадим Ребрина

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