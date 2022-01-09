Блинкен: США готовы обсуждать с РФ размещение ракет и учения, но не численность войск НАТО

Соединенные Штаты открыты для обсуждения во время переговоров с Россией ограничений на размещение ракет и проведение военных учений в Европе, но не численности войск НАТО. Об этом в интервью ABC News сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Делегации США и России планируют провести переговоры в воскресенье вечером и в понедельник в Женеве, положив начало неделе дипломатии между Москвой и Западом.

Блинкен сказал, что, возможно, удастся "устранить все законные опасения, которые могут возникнуть у России". Например, по его словам, "могут быть основания для продления" действия договора о ракетах средней и малой дальности, из которого вышла администрация Дональда Трампа по причине нарушений со стороны России.

"Также есть договоренности о размещении обычных вооружений в Европе, о масштабах учений, которые, если они будут соблюдаться на взаимной основе – то есть Россия выполнит свои обязательства, которые она неоднократно нарушала — могут дать основания для снижения напряженности, обеспечения большей прозрачности, создания большего доверия, и все это устранило бы озабоченность, которую якобы имеет Россия", — сказал Блинкен.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что во время переговоров будет обсуждаться численность войск НАТО в Европе, он сказал, что Соединенные Штаты "не рассматривают численность войск".

"Если дело касается развертывания сил и численности войск, мы не рассматриваем численность войск. Наоборот, если Россия совершит новую агрессию против Украины, я считаю вполне справедливой перспективу, что НАТО укрепит свои позиции на своем восточном фланге, в странах, граничащих с Россией", – сказал Блинкен.

"Но когда дело доходит, например, до масштабов учений, что содержится в договоре об обычных вооруженных силах в Европе, который Россия нарушила, — это то, что мы можем рассмотреть", – добавил он.

По словам Блинкена, США в ходе переговоров "намерены проверить, по какому пути пойдет президент Путин" — дипломатии или дальнейшей эскалации.

"Я не думаю, что на следующей неделе мы увидим какие-либо прорывы", — сказал госсекретарь.

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Вадим Ребрина

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