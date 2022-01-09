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В Евросоюзе заявили, что европейская безопасность не будет обсуждаться без ЕС

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2022, 18:11
В Евросоюзе заявили, что европейская безопасность не будет обсуждаться без ЕС - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Безопасность в Европе не будет обсуждаться без участия Евросоюза. Договоренность об этом достигнута с США и партнерами, заявил в своем блоге на сайте ЕС высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

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Помимо Украины, на карту поставлена вся европейская архитектура безопасности, отметил он.

"Российское руководство, намеренно исключив любое упоминание ЕС из "проектов договоров", которые они представили в декабре прошлого года, похоже, намеревается повернуть время вспять, вернуться к старой логике холодной войны", – написал Боррель.

Он отметил, что российские предложения отражают позицию властей РФ, стремящихся повернуть вспять эволюцию, имевшую место с 1990 года, в ущерб европейскому единству и в нарушение независимости и суверенитета бывших советских республик. Такой тип разграничения сфер влияния не отвечает требованиям 2022 года, считает Боррель.

"Эти времена определенно прошли, и мы должны четко понимать, что ничего не будет обсуждаться о безопасности в Европе без европейцев. Мы договорились с США и нашими партнерами, что такие обсуждения будут продолжаться при координации и участии ЕС", – написал представитель ЕС.

"Кроме того, не должно быть никаких ограничений на независимость Украины или ее право определять свой внешнеполитический выбор. И, конечно же, любая дискуссия об Украине должна требовать присутствия Украины за столом переговоров", – добавил он.

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Вадим Ребрина
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Россия ЕС Жозеп Боррель
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