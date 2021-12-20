Посольство США оставило хохочущий смайл под заявлением МИД РФ об Украине

Посольство США оставило в Twitter хохочущий смайл под заявлением Министерства иностранных дел РФ об отношении России к Украине как независимому государству.

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Спикер МИД РФ Мария Захарова в конце прошлой недели заявила, что стремление Украины в НАТО якобы является не выражением воли суверенного государства, а отработкой "методичек западных кураторов", сообщал пропагандистский ресурс ТАСС.

Кроме того, она утверждала, что Россия всегда относилась к Украине "как к суверенному государству".

В посольстве США отреагировали хохочущим смайлом на слова Захаровой и добавили: "Мы с нетерпением ждем немедленного отвода российских сил из Крыма и Донбасса".

Россия требует отказаться брать Украину в НАТО и не расширять Альянс на восток в целом.

В НАТО ответили РФ, что вопрос членства в Альянсе будет решать сама Украина и 30 стран-участников НАТО.

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Марк Сировой

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