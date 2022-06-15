Пропагандисту с RT Красовскому сообщили о подозрении в призывах к геноциду украинцев

Российскому пропагандисту, директору вещания пропагандистского телеканала RT сообщили о подозрении в публичных призывах к геноциду украинского народа. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Как известно, сейчас должность директора вещания RT занимает пропагандист Антон Красовский.

Его подозревают в публичных призывах к геноциду и насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти (ч. 2 ст. 442, ч. 3 ст. 109 УК).

По данным следствия, Красовский в течение января-апреля 2022 года публично призывал к геноциду украинского народа и насильственному изменению и свержению конституционного строя Украины.

Пропагандист на своих YouTube- и Telegram-канале призывал физически уничтожить часть украинского народа, настраивал российскую аудиторию против украинцев и убеждал в целесообразности разрешения противоречий между Россией и Украиной с применением насилия, сообщили в Генпрокуратуре. Также, по данным следствия, он призвал к свержению действующего в Украине конституционного строя и ликвидации ее государственности.

Дело расследуют следователи Главного следственного управления СБУ.

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Вадим Ребрина

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