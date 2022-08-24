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Пропагандисты РФ должны быть наказаны как военные преступники – польские журналисты

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 23:19
Пропагандисты РФ должны быть наказаны как военные преступники – польские журналисты - Фото
Пропагандисты Кремля Владимир Соловьев и Ольга Скабеева (коллаж - Елена Сошкина - LIGA.net)

Ассоциация журналистов Польши (SDP) выпустила заявление, озаглавленное "Российских пропагандистов, выдающих себя за журналистов, нужно судить как военных преступников".

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Заявление, подписанное руководителями Ассоциации, призывает распространить ответственность за совершенные россиянами преступления против мирного населения Украины не только на "бандитов в российской форме", но и на "пропагандистов кремлевского режима".

"Пропагандисты не только дезинформируют мировую общественность о кровавой агрессии Москвы против Украины, но и призывают к борьбе с украинцами во имя империалистических интересов Путина и его сторонников", – сказано в заявлении.

В числе этих пропагандистов, "выдающих себя за журналистов", в заявлении названы Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева. Их, среди прочих, авторы заявления призывают после падения режима Путина судить как военных преступников.

"Это самые известные лица российской пропаганды. К сожалению, их гораздо больше, с учетом того что в России сейчас вообще нет свободных СМИ", – отмечено в заявлении.

Его авторы подчеркивают, что "манипуляции, дезинформация и, главное, разжигание ненависти и призывы к убийствам невинных людей в независимой стране никогда не будут считаться журналистикой, а центры российской пропаганды никогда не станут средствами массовой информации".

Сергей Бережной
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