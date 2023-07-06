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Пророссийскому блогеру Шарию сообщили о подозрении в госизмене: аудио прослушки

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 14:20
Пророссийскому блогеру Шарию сообщили о подозрении в госизмене: аудио прослушки - Фото
Анатолий Шарий (Скриншот по видео)
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Пророссийскому блогеру Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене. В настоящее время он находится в Испании. Об этом пишет  Офис Генпрокурора и Служба безопасности Украины.

На основании доказательств, Шарию сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц (часть 2 статьи 28 и часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса).

СБУ отмечает, что Шарий помогал Федеральной службе безопасности РФ делать постановочные видео с допросами украинских пленных.

Правоохранителями было установлено, что Шарий лично подсказывал ФСБ, как правильно снимать допросы и какие вопросы задавать военнопленным.

После съемок Шарий монтировал видео, вырезая из него моменты, невыгодные для РФ, пишут в ведомстве.

Также правоохранители добавляют аудио с прослушкой Шария.

После этого РФ использовала эти сюжеты для "искусственной дискредитации военно-политического руководства Украины", в том числе на международной арене.

СБУ утверждает, что Шарий вел негласное сотрудничество с кадровым сотрудником 5 службы ФСБ Косенко М.Ю.

На сайте НАПК есть страница с Косенко Максимом Юрьевичем, должность которого — сотрудник 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ.

Скриншот с сайта НАПК

По данным следствия, коммуницировать со спецслужбами РФ Шарию помогал Антон Шевцов, экс-начальник Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

В начале года Шевцов получил подозрение в госизмене, сейчас находится во временно оккупированном Севастополе.

Было задокументировано, что именно от него Шарий получил видео с допроса двух украинских военнопленных.

После "монтажа" материалов их согласовали с представителем спецслужбы РФ.

Отмечается, что потом Шарий записал комментарии к деструктивному сюжету и выложил видео на своих интернет-платформах. Впоследствии он отчитался кураторам, отправив ссылку на публикации.

В то же время в разговорах с сообщниками Шарий признал, что даже с монтажом не удалось скрыть плохое состояние военнопленных. А в комментариях к видео родственники украинских защитников "просили не снимать и не мучить их родных".

В настоящее время оба фигуранта скрываются от правосудия, СБУ осуществляет комплексные меры по привлечению их к ответственности.

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Артём Джерипа
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