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СБУ задержала в Запорожье блогера, работавшего на Telegram-канал Шария – видео

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 14:21
СБУ задержала в Запорожье блогера, работавшего на Telegram-канал Шария – видео - Фото
Скриншот с видео

Киберспециалисты Службы безопасности задержали в Запорожье блогера, собиравшего информацию о последствиях российских ракетных ударов по городу, которую затем использовали спецслужбы РФ, а также другой пророссийский блогер Анатолий Шарий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Для передачи информации блогер создал специализированную интернет-платформу, где обнародовал фото- и видеоматериалы со своими комментариями и текстовым описанием событий, рассказали в ведомстве.

По оперативным данным, информацию с информресурса "подхватывали" представители спецслужб РФ для сбора разведданных о результатах ракетно-артиллерийских обстрелов региона.

Кроме того, "сюжеты" блогера активно использовал прокремлевский пропагандист Шарий для наполнения собственного Telegram-канала и проведения информационно-подрывной деятельности против Украины. Он готовил контент, в котором отрицал причастность Кремля к уничтожению гражданской и критической инфраструктуры украинских городов, сообщили в СБУ.

Также медиафайлы блогера мониторили оккупационные группировки РФ на южном направлении для корректировки огневых ударов по региону.

Сотрудники СБУ задержали мужчину на попытке очередного распространения информации в пользу страны-агрессора. У задержанного обнаружен мобильный телефон с доказательствами, отметили в спецслужбе.

Решается вопрос о привлечении фигуранта к уголовной ответственности по статье о несанкционированном распространении информации о перемещении оружия и движение ВСУ. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

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Вадим Ребрина
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сбу Анатолий Шарий
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