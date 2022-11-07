СБУ задержала в Запорожье блогера, работавшего на Telegram-канал Шария – видео

Киберспециалисты Службы безопасности задержали в Запорожье блогера, собиравшего информацию о последствиях российских ракетных ударов по городу, которую затем использовали спецслужбы РФ, а также другой пророссийский блогер Анатолий Шарий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Для передачи информации блогер создал специализированную интернет-платформу, где обнародовал фото- и видеоматериалы со своими комментариями и текстовым описанием событий, рассказали в ведомстве.

По оперативным данным, информацию с информресурса "подхватывали" представители спецслужб РФ для сбора разведданных о результатах ракетно-артиллерийских обстрелов региона.

Кроме того, "сюжеты" блогера активно использовал прокремлевский пропагандист Шарий для наполнения собственного Telegram-канала и проведения информационно-подрывной деятельности против Украины. Он готовил контент, в котором отрицал причастность Кремля к уничтожению гражданской и критической инфраструктуры украинских городов, сообщили в СБУ.

Также медиафайлы блогера мониторили оккупационные группировки РФ на южном направлении для корректировки огневых ударов по региону.

Сотрудники СБУ задержали мужчину на попытке очередного распространения информации в пользу страны-агрессора. У задержанного обнаружен мобильный телефон с доказательствами, отметили в спецслужбе.

Решается вопрос о привлечении фигуранта к уголовной ответственности по статье о несанкционированном распространении информации о перемещении оружия и движение ВСУ. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

В Украине Шария подозревают в госизмене и нарушении равноправия граждан. Следствие считает, что блогер противоправно действовал во вред нацбезопасности в информационной сфере.

21 августа 2021 года Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны против Анатолия Шария за системную антиукраинскую пропаганду.

В начале марта 2022 года канал Шария на YouTube был заблокирован на территории Украины.

В июне суд запретил деятельность пророссийской партии Шария в Украине.

Читайте также: Сбежал в Европу, врал о войне, подыгрывал России. В Испании задержали Шария: пять фактов

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.